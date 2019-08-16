行人疏忽過路案糾纏89日未結　高院令裁判官勿拖延

東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明，去年1月起審理的一宗簡單的行人涉嫌疏忽過馬路傳票案，迄今尚未審結。何官繼早前「通緝大狀」後，今年7月又強行下令一名辯方證人繼續作供，引起被告的不滿，被告入稟高院申請司法覆核，指何官無權強迫辯方證人繼續作供，又質疑她的做法是想無限期拖長審訊，要求高院撤銷何官的命令，及下令何官不要拖延判案。該宗司法覆核案件今早(16日)在高院原訟庭審訊。



法官接納申請人及代表裁判官的律政司雙方的看法，指裁判官並無權力強制申請人確保其證人出庭。此外法官亦指裁判官此決定並不合理，因此判申請人勝訴，撤銷裁判官的命令，並下令裁判官要盡快聽取控辯雙方結案陳詞。律政司須向申請人支付訟費。



法官表示，本案情況超乎平常，以案情論，如案件得到合適管理，應可在數小時、最多數日便可審結。但結果至今審訊89天仍未終結，可說是浪費法庭資源到極端的程度。雖然法官表明現在不是要追究責任，但情況實在不可接受，必須盡速處理。



法官指出，法庭有權命令證人出庭作供，但與訟人士就無此權力。因此法庭無權強迫與訟人確保其證人作供。在本案中，申請人決定不再傳召其證人，是在接受法律意見後的決定。而且控辯雙方都已同意不理會該證人之前所作的證供，決定對控方並無不公。法官強調申請人並無責任，一定要續傳召證人，去證明自己清白。而香港的刑事審訊制度，亦是由法庭聽取控辯雙方舉證，而非由法庭去調查證據。綜合上述各點，法官同意裁判官除了無權逼迫辯方召證人外，其決定亦不合理。



尼泊爾籍申請人Thapa Kamala是該宗行人疏忽過馬路案中的被告，她早前要求高院下令何官聽取該案控辯雙方結案陳詞，以及判案，不要再進一步拖延。