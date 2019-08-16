修例風波：教育界明日遊行　稱已獲不反對通知書

教育界明日(17日)遊行，要求政府立即回應五大訴求。主辦方指，警方屢次以過度武力驅散市民，要求警方停止警暴，並成立獨立調查委員會徹查事件。



教協會長馮偉華表示，政府在近日的示威衝突中拘捕逾700人，當中不少為學生，業界感到心情沉重，批評政府至今未有回應市民訴求，期間他一度哽咽。他表示，明日遊行已獲發不反對通知書，將於中環遮打花園進行集會，其後將遊行至禮賓府，呼籲業界身穿黑色上衣出席遊行。



教協副會長田方澤表示，自6月開始，不少前線教師會在衝突現場「執仔」，尋找和協助學生，有學生因同學被捕而感到焦慮和緊張，當中有人一星期只吃4餐、晚上未能入睡等，認為運動發展至今並非單純政策問題，政府有需要回應民意，以及調查警方處理集會的方式。



下月2日為新學年開學日，教協亦向中小學、幼稚園的校長和老師發信，建議他們要抱持教育專業原則，顧慮學生安全、為學生提供輔導計劃、教師要注意專業守則，以及建議教育局應持平中立，不應向學校和教師施壓。



對於有學生組織提出罷課，教育界立法會議員葉建源表示，中學生年齡相差大，不適合集體罷課，故教協未有發起或支持中學生罷課。但他指，過去亦有出現中學生罷課事件，建議學校按過往做法，安排學生在校內停課，如學生希望在校外停課，則按一般請假方式處理。至於教師罷教，葉表示現時未有計劃號召，但如局勢惡化，不排除會發動罷教。