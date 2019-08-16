修例風波：方仲賢稱被警叉頸　手無寸鐵市民被捕是政治打壓

浸會大學學生會會長方仲賢本月6日傍晚在深水埗因購買雷射筆，被警方以藏有攻擊性武器罪名拘捕，事隔10日後他首度開腔回應，交代被警方截查和拘捕經過。他指近期有眾多濫捕事件發生，反映政權製造白色恐怖禁止市民發聲，要求警方親身回應和向他道歉，並表示積極向律師徵詢意見，保留一切法律追究權利。



方憶述當晚7時在深水埗鴨寮街購買雷射筆後，突然被一名黑衣人箍頸和膊頭，欲截查其載有雷射筆的膠袋，他當時以為遭搶劫，故嘗試掙扎但不成功，期間方仲賢被一名警員「叉頸」，在他耳邊說「最好唔好搞大件事，依家搞到咁係你一手造成，搞到咁對大家都無好處」，警員其後便以藏有攻擊性武器罪名將他拘捕，惟他相信警方事前不認識他。



方對警方濫捕表示強烈譴責，強調他只是持有10支觀星筆、或稱雷射筆，絕非警方聲稱的「雷射槍」。方又指，警方未正式起訴與7.21元朗襲擊事件涉案人士，反而使用武力制服和無理拘捕手無寸鐵的學生和市民，絕對是赤裸裸的政治打壓和迫害。他對支援他的市民、浸大同學因而受傷及被捕感難過，學生會願意提供援助。



浸大學生會外務副會長梁兆玉、教大臨時行政委員會會長梁耀霆及港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩亦稱，近日分別收到不明人士恐嚇其家人，3人均認為事件乃針對他們近日參與反修例公開活動和出席記者會，但強調不會向威嚇和白色恐怖低頭。