為博紅顏見一面　內地漢到何超蓮香閨掟樽囚7日

賭王何鴻燊千金何超蓮香閨的停車場，昨日(15日)凌晨遭人以玻璃樽損毀，該處保安發現後與擲玻璃樽的內地男子理論並報警求助。警誡下，該內地漢稱專程來港見何超蓮，並為引她注意而擲玻璃樽。



該28歲無業內地漢崔焱淇今(16日)於東區法院承認一項刑事損壞罪，被裁判官判處即時監禁7天。



辯方求情指沒有案底的被告來自河南新鄉市，家中有同為50多歲的父母及70多歲的祖母。被告主要靠家人積蓄支撐其生活，辯方又指被告坦白認罪並承諾不會再犯。控方原要求被告賠償何超蓮1.1萬港元，惟辯方指被告身上只有400港元，裁判官最終並沒下令被告要賠償何。



案情指被告於本周二(12日)獲批來港，並獲准留港至本月20日。同月15日凌晨，何超蓮位於跑馬地布力徑的大宅保安員，發現被告在大宅外形迹可疑，遂透過閉路電視觀察他。其後保安見到被告向停車場的玻璃頂蓋投擲玻璃樽，導致頂蓋損壞。半小時後，被告再向停車場的正門鐵閘膠板投擲玻璃樽，令膠板受損。



保安其後上前與被告理論，並報警求助。在警誡下被告稱他是專程從內地來港想見何超蓮一面，他投擲玻璃樽亦是為了引何的注意。