二級歷史建築「龍圃」　擬建遊客中心向外開放

位於新界青龍頭的二級歷史建築「龍圃」，屬1950年代興建的中式私人花園，現時未有正式對外開放。城市規劃委員會最近接獲申請，有人擬議將該處游泳池改為集會會堂，以作遊客中心，包括發展25座建築物。



根據城規會文件，申請地點面積為約26,324平方米，現時為一座私人花園。擬議發展涉及25座建築物/構築物，總樓面面積約1255平方米，當中包括一座一層高、建築物高度為約4.45米及總樓面面積約238平方米的擬議集會會堂。擬議發展亦建議設有2個私家車車位、2個電單車車位、1個不多於30座的小型旅遊巴士車位、2個的士車位及1個旅遊巴車位。



龍圃是已故華人社區領袖及慈善家李耀祥於1950年代末所興建的私人花園。龍圃佔地2.65萬平方米，採取中國傳統庭園式設計，建築物及園林的建造和布局參照了北京宮廷式建築的特色，屬中國文藝復興式的建築，相信是出於當時中國著名建築師朱彬的手筆。類似的建築在香港並不多見。



「龍圃」曾多次成為電影拍攝場地，包括70年代為荷李活經典電影《鐵金剛大戰金槍人》的拍攝場景，主角占士邦與裸泳美女的對手戲曾在此取景。此外，李小龍電影《龍爭虎鬥》亦曾在「龍圃」內拍攝。