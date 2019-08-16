修例風波：教育局反對學生罷課老師罷教　免破壞和諧校園

修例風波持續，多個學生組織計劃下月罷課，教育局局長楊潤雄在Facebook貼文，指學校是教育園地，不應受到政治干擾，教育局和學校均反對罷課。他指，昨日(15日)起至下星期，他和教育局人員陸續與業界會面交流，了解情況，希望能在短時間內提供所需支援和指引，預早為開學做準備。



楊稱，還有兩個多星期就開學，在躁動不安的社會氛圍當中，要用心讓學校成為學生的「安全網」和「心靈加油站」，可以在安全、平穩和寧靜的環境中繼續正常學習，健康成長。



即使他明白同學對社會議題可能有不同意見，但表達意見有合適的方法，教育局和學校均反對罷課，認為除了影響學校正常運作之外，亦會剝奪學生的正常學習機會，甚至牽動情緒、衍生壓力，破壞和諧校園。



據了解，局方與學界會面時表明反對教師罷課，稱根據指引，教師每年兩日的特別有薪假，不得用於參與政治活動，如因政治活動請假，只能請「無薪假」，而校方有權基於保持學校正常運作而不批准。局方亦對教師偏頗教學問題表關注，強調如果收到投訴，會立即處理。



至於學生罷課問題，據知教育局提醒學校，如有學生要求罷課，必須提交家長信請假，學校應提醒學生注意人身安全。若學生在校內舉行罷課活動，則由校本決定彈性處理。