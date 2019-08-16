到竹館出千未到家旋被識破　2內地漢囚7個月

上月兩名內地漢赴港，結伴到旺角一間麻雀館合謀出千。由於出千手法不精密，最後被同枱兩名事主識破，兩人當場被捕，被控賭博中以欺詐手段騙取金錢。案件今日(16日)於西九龍裁判法院再訊，兩名被告認罪，承認共騙取兩名事主共2萬港元。求情時，辯方律師說他們非早有認識，在港偶然認識後，才起貪念犯案。惟裁判官質疑他們來港前已有詐騙的想法，而二人堅稱來港只為旅遊。法庭裁定二人須入獄7個月。



兩名被告分別是43歲翁木宇和56歲林財城，都是來自汕尾。案情指翁和林在今年7月17日到港，翌日晚上10時一同到旺角上海街附近的麻雀館。至近凌晨，其中一名事主看見林把一枚麻雀偷偷放在一旁，翁順手摸起，隨即食糊。事主立刻告知同枱的另一事主，四人對質。麻雀館職員翻查閉路電視，肯定被告出千，報警處理。警誡下，被告承認出千。



辯方律師求情時，指二人是一時糊塗，起了貪念才犯案，希望盡快回鄉團聚。當談及二人是來港後才相識犯案，非早有預謀時，裁判官質問兩名被告是何時相識，辯方答覆為案發之前一日，官提出假設二人都有詐騙的本意，只是到港後，意外認識對方，為了提升犯罪成功率才合作。惟辯方答覆二人來港只為旅遊，在港相識後，才起貪念。



裁判官參考過往案例，指兩名被告作案手法非「天仙局」般精密複雜，理應不嚴重。惟案件在短短兩小時內，便涉及金額高達2萬港元，被告使用雙程證來港，港府期望他們安守本份，他們卻干犯罪行，加上二人合謀作案，為加刑考量，故法庭裁定二人入獄7個月。