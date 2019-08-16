修例風波：警反對明日紅土遊行　會否出動水炮車需視乎環境

反對修訂《逃犯條例》示威陸續有來，警方已反對明日(17日)在紅磡、土瓜灣、九龍城區的集會遊行，以及後日(18日)以遮打道為終點的遊行及在遮打道的集會。九龍城警區指揮官楊文彬今午(16日)在警方記者會表示，明日集會遊行主題涉及旅行團擾民問題，警區已收到1280封團體及具名人士提出反對。有何文田居民寫信指遊行路線近其住處，由於近日多場遊行偏離經批准的路線演變成衝突，他因而擔憂此遊行會破壞社區安寧。



楊續指，明日有關組織的遊行路線亦經過接待旅行團的店舖、食肆，若在目前社會氣氛下不反對活動，極可能吸引持不同意見人士聚集、爭拗而產生混亂，威脅公眾安全。



有關組織以往未舉辦過逾50人的遊行，亦未能就一旦發生擾亂情況提供處理安排，警方有理由相信參與有關活動人士可能會有激進行為，而組織者亦無力保障參與者的人身安全，若不反對，類似衝擊及破壞事件會再發生。



楊指，警方將透過流動電話短訊，在大型公眾活動期間向市民提供更多資訊，冀市民提高警覺。警方亦留意到有人提出明日到機場集會，然而機管局已發出臨時禁制令，提醒市民勿以身試法。



被問到會否出動水炮車，楊指，需符合3項條件中的其中一項，包括出現嚴重傷亡情況、大肆破壞財物或交通幹道受阻，而最後會否出動，亦需視乎現場環境。



中區警區指揮官謝名揚表示，後日集會遊行，主辦單位申請參與人數30萬，警方不反對在維園足球場集會，時間為上午10時至晚上11時。至於反對往遮打道遊行及在該處集會，他稱港島區有市民及商戶就有關集會遊行表達關注，已收到600封信件及電郵。而6月至今，警方共收到125宗公眾活動申請通知，就當中23宗發出反對，強調批出不反對通知書的比例仍佔八成。



警方表示會就後日的遊行上訴有結果後，與主辦方民陣商討若維園爆滿的處理方法，當中包括呼籲逗留較耐人士離開騰出空間。被問到如太多人參與令部分人擠出馬路，會否干犯非法集結，警方稱現場指揮官可判斷有沒有違法行為。