清水河中轉站化驗合格　最快周日再有內地鮮豬肉應市

深圳清水河活豬中轉站本周二(13日)被揭有豬隻疑染非洲豬瘟，內地活豬已停止供港3日，高企豬價再升。清水河中轉站日前關閉消毒，環境樣本化驗結果今日(16日)出爐，證實無非洲豬瘟病毒，業界估計中轉站明日(17日)可再度入豬，最快後日(18日)便有內地豬肉應市。不過業界對初期供港活豬量不樂觀，估計只有1000隻，較過去兩個月還少，豬價或續創新高。



香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，業界與政府雖然有一個共識的後備方案，就是由豬商用自己車輛到內地農場直接取豬，經深圳灣做檢疫後送往屠房，惟商討多日仍未實行，因此做法「講就容易，做就好難」，豬商運輸成本除大大提高，時間上亦不可行，「每車只載到40隻活豬，如果入4000豬起碼要走100轉車，24小時邊可能做到？」



他又說，現時中轉站完成消毒，估計明日可重新輸入豬隻並運港，活豬買手進行拍賣後，最快周日就有內地豬肉應市。不過，他指現時大家都有戒心，估計首批豬數量不多，料只有1000多隻。鮮肉大聯盟副主席關國華表示，目前業界仍未知有幾多豬供港。



許形容目前業界是「吊緊命」，尤其豬肉檔，不少已經長期無工開，部分只求保留基本客源，甚至不敢休業，因為一旦休業就難以再開門做生意。他促政府要肩負起責任，為香港市民及業界確保有充足內地活豬供港。