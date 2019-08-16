發射台：冥婚習俗不改　掘墓盜女屍圖利惡行長在

內地農村有冥婚習俗，在男女比例「供求失衡」情況下，女屍價格飆升，聘禮高達數十萬人民幣，甚至有不法之徒掘墓盜屍，甚至殺人賣屍圖利。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集目標便是向見利忘義、盜屍、賣屍、泯滅人性的惡行發炮。



河南南陽市多個鄉鎮發生多宗女屍被盜個案，據法院判決書顯示，賊人盜走女屍後，便運到山西、湖北等地出售，盜屍集團甚至為了錢，不單止盜走年輕未婚女死者的屍首，連女長者遺體亦不放過，惟警方多年均未破案。結果不少農村村民為保護先人安寧，勞心勞力在墓地搭棚、安裝天眼、日夜守墳，用水泥棺材套住木棺，甚至焊鋼筋鐵籠，罩實棺材。



甘肅則有一名無業男子早前殺害兩名智障女子，再將兩人屍首售予他人舉行冥婚，雙方交易不足一個月，警方上門破案。雖然廿一世紀講求創新科技，但冥婚這類迷信習俗仍然存在，原因是在於坊間認為孤墳不利族人運勢，故必須要替死者尋找配偶，卻因此發展成一條「黑色產業鏈」，同時衍生出盜屍、賣屍，甚至殺人等罪案。



中國傳統文化尊死者為大，但因為古老習俗、民智未開，導致有活人見錢開眼，道德淪喪，令先人死不安寧，讓入土為安化為春秋大夢。事實上冥婚這門「大生意」，誘使了不少醫護人員、殯儀館職員均紛紛「踩過界」，在醫院等候時機，只要有女病人離世，便會立即向買方通風報信。



儘管內地政府近年嚴厲打擊，將因冥婚引發的盜竊、侮辱屍體等罪案，以及買賣屍體、介紹買賣等都被列為打擊對象，違者將以侮辱屍體罪處理，一經定罪，最高可判監三年。惟盜屍有利可圖，恐怕只會禁而不止，內地應當從教育入手，徹底移風易俗，同時加重刑罰，以示懲戒。



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