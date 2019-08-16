政Whats噏：廠商會修改會章被政制局打回頭　觸礁收場

香港中華廠商聯合會近年換屆都競爭激烈，會長吳宏斌(Dennis)一上任就希望可以透過修改會章，避免日後再次出現爭崩頭局面。最近Dennis講起修章進度時話，原來有關會員資格部分嘅修章工作觸礁收場，皆因有關改動可能會影響立法會功能界別嘅選民登記資格，所以就被政制及內地事務局彈回頭，要作出修改先可以再提交，真係一波三折。



今次修章內容包括改變會董選舉規定、設立常務副會長作下一屆會長選舉當然候選人，以及會員資格多個部分。Dennis話，有關會員資格方面，原本打算擴闊至部分服務業公司都可加入做廠商會會員，同埋修改有關會員有權投票選會董嘅年資要求。不過，由於該會涉及立法會工業界(第二)議席，所以修章建議需要得到政制局批准。而相關規例亦列明工業界(第二)議席嘅團體選民登記資格要係有權喺該會大會上表決嘅會員，而且需要喺提出登記申請前12個月已係該會團體會員，並一直維持運作。故此該會嘅會員資格問題亦同工業界(第二)嘅選民登記資格有關。



Dennis話，由於有關會員資格嘅修章部分觸及立法會功能界別，自從政改方案原地踏步後，連帶功能界別嘅選民資格都唔可以有任何更改或擴闊，所以該會有關會員資格嘅修章工作就處理唔到喇。



不過Dennis就話，會員資格都只係修章嘅一小部分，整個修章工作主要涉及嘅其餘兩大部分，即改變會董選舉規定，以及設立常務副會長作為下一屆會長選舉當然候選人，相信都唔會有太大阻礙，有望年底搞得掂。但佢唯一擔心嘅係香港依家立立亂，政府仲有好多嘢要處理，會否因而令到修章工作被政府拖延啫。而佢就認為，明年既係立法會換屆，亦都係該會換屆，所以修章工作愈快搞掂就愈好。



廠商會過往兩次換屆都經歷過唔少風風雨雨，仲一度發生過不愉快事件，雖然話今次修改會章都係希望日後唔好重蹈覆轍，不過最終係咪真係可以化解爭端，就要到時先知喇。