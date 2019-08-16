空管系統兩度未能更新資料　離境航班延遲15分鐘放行

民航處航空交通管理系統主系統的個別工作席位，今午(16日)曾出現短暫故障，未能更新航機及相關航班資料，工程人員按預設程序轉用設計完全相同的後備系統。民航處表示，主系統故障期間，航空交通管制主任(空管人員)一直可透過衞星導航監察技術(ADS-B)監察香港飛行情報區所有航班，繼續提供正常的空管服務，處方十分重視今次事件，並已在事發後即時責成承辦商盡快徹查事件和提交報告。



民航處表示，今早航管系統主系統及後備系統的個別工作席位曾先後未能更新航機及其相關的航班資料，在場的工程人員即時跟進和調查，並重啟相關的個別工作席位，有關的工作席位在重啟後回復正常運作。及後於下午，主系統的個別工作席位再次出現短暫故障，未能更新航機及其相關的航班資料，為審慎起見，工程人員與在場的空管主管協商後，在下午2時06分按預設程序轉用後備系統，並按程序短暫延遲放行離境航班約15分鐘。抵港及飛越香港飛行情報區的航班不受影響。



處方發言人強調，事件沒有對航空安全構成影響，空管人員一直可以透過話音系統與所有航班保持聯絡，亦一直可以透過衞星導航監察技術(ADS-B)監察香港飛行情報區所有航機及航班資料，包括全部三種重要資訊，即航班位置、高度和二次監察雷達編碼，並繼續提供正常的空管服務。原來出現故障的航管系統主系統在重啟及經承辦商檢查後已回復正常運作，並按設計用作後備之用，整個過程中無需啟動最終備用系統。