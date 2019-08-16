粵港「鐵崗」聯合打擊人蛇集團　拘71人包括主腦

警方O記及入境事務處專責調查組，今年初發現一個活躍於粵港兩地的偷運人蛇集團，該集團通過網上社交媒體，公開招募有興趣偷渡來港的越南人，並安排越南籍人蛇先抵達中國廣西，再把他們窩藏於廣東東莞。當偷渡時機成熟後，該集團會將約10名人蛇送往深圳南澳，登上接應舢舨前往大埔三門仔一帶上岸，繼而獲接送至全港各區。警方及入境處經聯合調查及情報交流後，迅速掌握偷渡集團的運作模式，並鎖定一名居於內地的越南籍男子為主腦。



至本月2日至15日，O記聯同入境事務處、廣東省公安廳出入境管理局、深圳市公安局出入境管理支隊及廣東海警局，展開代號「鐵崗」的粵港聯合反非法入境者行動，其中香港警方及入境處人員，在三門仔路一帶及林村河附近，拘捕4男1女集團本地骨幹成員(33至51歲)，以及7男3女越南籍人蛇(15至48歲)。行動中，警方截獲用作運載人蛇的舢舨及3架車輛、以及檢獲超過9萬元港幣、約4,500元人民幣及10部手機。



與此同時，內地執法部門在廣東省多處地方採取突擊行動，拘捕26名人蛇，以及8名集團主腦及骨幹成員。另外，入境處特遣隊人員，亦在全港各區展開反非法勞工行動，連日搜查多處地點，包括食肆、清潔公司等，拘捕3男10女非華裔黑工(25至55歲)，以及6男3女(43至71歲)，涉嫌聘用非法勞工。



警方表示，5名集團本地骨幹成員已被各暫控一項「協助及教唆、慫使及促致非法入境者未得入境事務處處長授權而留在香港」罪，案件已於粉嶺裁判法院提堂，而10名越南籍人蛇，當中9人正等候遣返，餘下一人因違反遞解令，於本月14日在沙田裁判法院被判處監禁18個月。警方重申，將會聯同入境處，繼續與內地執法機關保持緊密聯繫，部署以情報為主導的跨境反偷運非法入境者行動，打擊有組織偷渡集團。