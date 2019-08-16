經濟疲弱旺角人少　餐廳東主嘆生意跌一半

香港最新經濟數據顯示衰退開始，加上近期社會事件持續，進一步打擊經濟。東網記者今(16日)走訪遊客鬧區的旺角，發現遊人寥寥可數，尤其夜晚，以往熙來攘往景象不復見。經常爆發示威衝突的旺角警署一帶街道，附近食肆大受打擊，晚市客源大幅減少，有餐廳指近日生意額下跌五成，餐廳東主直言：「大家都唔敢嚟呢一帶消費，連人影都無，又點會有生意？」



擁有多間餐廳及酒吧的東主雲先生表示，大部分生意集中在旺角及尖沙咀，惟此兩處近日不斷有示威衝突發生，令生意大受影響。他說，位於西洋菜北街的餐廳生意額下跌高達五成，酒吧亦下跌三成，主要是晚市生意，「啲人擔心會封路，又擔心夜啲會無車返到屋企，好多都唔敢逗留太夜。」他又說，在示威活動當日，不少店舖都不敢打開門做生意，怕受到衝擊或影響，保險分分鐘無得賠。他指原本於尖沙咀有新餐廳開張，但因為市道差而尚未營業，暫時要白交租。



在通菜街餐廳擔任廚師的譚先生說，近日餐廳生意額少了三成，尤其在有示威活動當日，不少客人會取消訂座。他指餐廳的新鮮食物無法存放太久，目前入貨都會謹慎小心，擔心損失太大。於旺角開設寵物蛋糕及點心店舖的曾小姐表示，近月市道相當淡靜，生意額少了一半以上，目前仍未知示威活動會持續多久，惟有與業主商討可否減租，捱過難關。