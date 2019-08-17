修例風波：內地官媒細數國泰8宗「亂港之罪」

國泰航空公司在反修例風波中陷入前所未有的危機，事件發展至周五終於有高層「人頭落地」，要為公司及旗下員工近月連串行為問責請辭。內地官媒周五除率先公布國泰行政總裁何杲和顧客及商務總裁盧家培雙雙請辭外，亦透過微博發放信息，細數國泰「亂港之罪」，詳列國泰自7月23日以來犯下的8大罪狀。



根據官媒列出的國泰「亂港之罪」，包括：7月23日國泰工會在社交媒體呼籲空服員參與26日在機場舉行的集會；7月26日有國泰機長「公器私用」，透過航班廣播力撐亂港暴徒；7月28日國泰副機長廖頌賢涉參與暴動被捕，獲准保釋後仍可繼續執行飛行任務。



餘下5條罪狀則在8月發生或被揭發，包括：8月5日有逾3000名國泰員工參與罷工；8月6日有國泰員工公然將乘搭航班往成都參加運動會的香港警員信息在網上洩露；8月7日國泰被揭在航機娛樂系統中未有將香港和台灣標注為中國城市；8月10日有多名國泰空姐在機場參與非法集會並與激進分子高聲交談、支持其亂港行為；8月14日有國泰員工狂言要化身暴徒，為被解僱的機長「報仇」。



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