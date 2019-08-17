260名青年大使駐旅遊點　讓旅客感受地道文化

旅客到訪香港，如獲本地人接待，簡介景點特色或提供旅遊資訊，定必感覺賓至如歸。青年大使黃靖雯在委任及頒獎禮上分享道，她印象最深刻曾在「香港單車節」中接待佛山單車選手，眼見他們賽前有點緊張，便以親切笑容為對方打氣，和他們聊天紓緩情緒。



旅遊事務署及香港青年協會合辦香港旅遊大使計劃，並由香港優質顧客服務協會協辦，委任逾260名青年大使，未來一年推廣本港旅遊景點及文化特色。青年大使將駐守本地各旅遊熱點，包括香港旅遊發展局旅客諮詢中心、海洋公園等，負責接待旅客及提供旅遊資訊，亦會參與大型旅遊推廣盛事，例如新春國際匯演之夜及長洲太平清醮等。



本身性格內歛的李梓軒擔當香港青年大使3年，單在過去1年服務時數逾500小時。他表示，透過與旅客深度交流，變得主動和大膽，亦任香港青年大使聯盟幹事會主席，事無大小親力親為，過程中磨練了溝通、解難、籌辦活動及領導等技巧，有助日後投身社會工作。



過去1年青年大使為旅客及市民提供逾3萬小時服務，其中126名大使表現優異，獲頒服務獎章。新一屆青年大使中，4人將負芨外地，在當地舉辦推廣香港及中國文化的活動，吸引更多海外人士來港。



香港青年協會義務司庫馮玉麟寄語青年大使未來一年發揮殷勤有禮待客精神，讓旅客認識香港鮮為人知的面貌，感受最地道的港式風情。