修例風波：地勤不滿港航打壓言論自由　明擬集體請病假

近日有傳香港航空解僱一名曾於網上支持反修訂逃犯條例，並於「三罷」當日請假的員工。有報道指，一批香港航空地勤不滿公司打壓員工言論自由，發信予港航管理層表達不滿，並計劃明日（18日）集體請病假抗議。



有報道指，一群香港航空地面服務有限公司員工，前日向香港航空行政總裁孫劍鋒及香港航空地面服務有限公司董事總經理陳麗雯發表公開信，內容提及警方於過去兩個多月，以暴力手段處理示威活動，不滿港航日前仍於報章刊登廣告支持警方執法，認為港航的立場不能代表他們。



信件又指，日前機場爆發反修例示威時，港航如常為乘客辦理登機手續，期間有一名中國籍男子襲擊一名港航男地勤，並破壞櫃位，當值經理卻打算放走施襲者，雖然施襲者終被列入港航的乘客黑名單，但仍令員工懷疑港航未有保障他們人身安全。



針對有傳港航近日解僱網上支持反修例及「三罷」當日請假的員工，信件批評港航製造白色恐怖，打壓員工言論自由，亦令曾示威的同事深感不滿。信件指一眾港航地勤計劃明日集體請病假或發動罷工，以示不滿。本報向港航查詢事件，截稿前未獲回覆。