修例風波：何杲在任國泰CEO不足3年　回歸後任期最短

何杲成回歸以來國泰任期最短的行政總裁！何杲兩年多前臨危受命出任國泰行政總裁一職時，已手起刀落裁去六百名管理人員，雖然無法力保國泰的藍籌地位，卻一度令國泰虧損收窄。而他在請辭前曾試圖力挽狂瀾，向所有員工發信，指參與機場的非法集會或可能面臨被解僱的紀律處分，卻未能改變董事局的決定，終在任期未完結前離任。



國泰過去因燃油對沖虧損及管理不善的問題，由一間年賺逾百億元的企業，變成近年虧損連連的公司，終決定展開為期三年的轉型計劃，二○一七年五月更換管理層，由何杲接任朱國樑出任行政總裁。何杲亦隨即手起刀落，同年裁去六百名經理級或以上管理人員。

同年，國泰更被剔出佔據卅一年的藍籌地位，惟何杲努力亦無白費，國泰虧損狀況自去年已漸有改善。



不過，在內地民航局出手前，何杲是未有阻止旗下員工參與近期的反修例示威活動。自國泰大股東赴京與民航局代表會面後，何終在本周二（13日）向員工發信，指當日及往後在機場的集會均是非法，參與的員工或要面臨紀律處理，最嚴重是解僱，惟他最終亦難逃「主動請辭」命運。



根據國泰昨在聯交所發出的公告，行政總裁一職的任期是三年，而何僅出任兩年零三個月，是少有未能完成任期的管理層，亦是回歸以來任期最短。



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