東方日報A1：機師涉暴動爆安全隱患　收警示始作整改

政府修訂《逃犯條例》引發的風暴吞噬國泰航空，一周四度跪低免陷停飛危機！國泰容許涉嫌干犯暴動罪的機師繼續任職迫令內地民航局在上周五出手懲治，勒令該公司作三點改正，否則航班或不能進入中國境內。國泰過去一周答應民航局所有要求、解僱涉事機師及派管理層赴京會面外，昨更宣布最高層管理人員、行政總裁何杲與顧客及商務總裁盧家培因要對「近月國泰面對的事件負責」，雙雙請辭並獲董事局接納，二人職務分別由香港飛機工程行政總裁鄧健榮及香港快運行政總裁林紹波接替，後日生效。



國泰面臨有史以來最重大危機，由機師廖頌賢上月底因參與中上環的示威被捕開始，廖其後被控暴動罪，但獲准保釋且可離港執勤已惹來不少非議，加上再有國泰員工在網上公開香港警隊足球團的航班資訊，終令內地民航局在上周五（9日）「出招」，向國泰發出重大航空安全風險警示。該局列出三點要求，包括要求國泰對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊及有過激行為的人員立即停止執飛內地航班；報送所有飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份訊息，未經審核通過不予接收該航班；遞交提升飛行安全和安保水平的措施方案。



國泰為免陷入航線全癱困局，過去一周三度下跪，除答應民航局所有要求外，本周一（12日）曾向所有員工發信指參與機場的非法集會或會受紀律處分；將涉嫌違法違規的員工包括廖頌賢在內解僱；國泰大股東、太古集團主席施銘倫相約民航局副局長在北京會面，圖化解是次危機。



但國泰並非只讓前線員工受罰，甚至最高管理層亦可犧牲。內地官媒昨午四時許突播出何杲及盧家培雙雙請辭的消息，其後再發出微博細數國泰八項「亂港之罪」，除機師涉參與暴動和員工洩露香港警隊消息外，其他罪狀還包括：七月廿三日國泰工會呼籲參與機場集會、七月廿六日有國泰機長通過航班廣播力撐亂港暴徒、八月五日逾三千國泰員工參與罷工、八月七日國泰被揭將台灣和香港列在國家位置、八月十日有國泰空姐參與非法集會，以及八月十四日有國泰員工狂言化身暴徒為被炒機師「報仇」。



國泰在傍晚五時許在聯交所刊登相關公告，證實有關消息。何杲向員工發信，指近期事件令國泰及員工承受巨大壓力，特別中國是重要市場，該公司的聲譽和品牌均受壓，他與盧均為國泰領導，必須承擔責任，又指回想有沒有其他方法處理問題時，他知道是有，但亦知是時候轉變。



國泰主席史樂山亦指，最近發生的事令該公司對飛行安全和保安的承諾受質疑，亦令該公司的聲譽和品牌受壓，讓人十分遺憾，認為是合適時機任命新管理團隊，重建信心；又指該公司全力支持香港實行基本法賦予的一國兩制原則。除懲治涉嫌干犯暴動罪的機師、洩露客人私隱的員工及管理不善的高層外，國泰連招聘員工活動亦要煞停。國泰指，原定昨日至明日舉行的國泰及國泰港龍機艙服務員招聘活動已取消，會再另覓日期舉辦。



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