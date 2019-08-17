探射燈：木道補完又爛　凹陷翹起　逾人易中招

政府於本港多個海濱長廊鋪設木道，供遊人散步欣賞海景。惟過去多個海濱長廊不時出現木板道損毀，修補工作往往做完又爛。鰂魚涌海濱花園長廊木棧道啟用7年，終棄用天然木鋪設棧道，區議員冀望盡快完成重鋪工程，確保使用者安全。



不少市民會將海濱長廊當作緩跑徑使用，然而鰂魚涌海濱花園的天然木道2016年時曾被揭發逾百處損毀，2017年康文署進行全面維修，損壞問題卻隨即再現，出現木板凹陷、蹺起、螺絲鬆脫等情況，途人極易「中招」。觀塘海濱花園、馬鞍山海濱長廊、屯門海濱花園過去亦曾出現類似情況。



東區區議員王振星透露，康文署在市民多番投訴下，終於在今年應區會要求進行另一次大型重鋪工程，初步估算費用達2千萬港元，並改用麻石質地磚塊鋪設鰂魚涌海濱花園長廊的棧道，希望較天然木更耐用。工程將於年底招標，王希望有關工程能夠分階段於明年風季前完成，讓市民可安全使用海濱空間。

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