探射燈：鯉魚門海旁改善計劃拖足15年

政府早於2005年提出「鯉魚門海旁改善計劃」，工程包括興建海濱長廊、防波堤、觀景台等設施，惟至今仍未動工。有關計劃拖延多年，有望於明年下旬展開工程，並於2022至2024年分階段完成。



前年颱風天鴿襲港後，政府於鯉魚門馬環村及馬背村海旁建造石築海堤及石籠護土牆，沿行人路旁加建混凝土擋水牆，並計劃於燈塔附近的缺口位置加設臨時石籠，以減少颱風影響。觀塘區議員呂東孩質疑，部分屬臨時措施，海旁長遠會按照計劃發展，批評有關計劃「拖足15年」。



另外，政府於2008年提出於荃灣至屯門沿海濱興建一條長約22公里的單車徑，惟多年來未有動工，直至去年才展開前期工程。荃灣海濱居民促進會總幹事莫遠君表示，居民擔心新建單車徑帶來噪音及安全問題，又指以往海濱公園於颱風季節均出現水浸，建議有關當局處理單車徑的去水問題。

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