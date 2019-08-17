探射燈：山竹善後1年　海濱殘象依然

超強颱風山竹襲港近1年後，多區海濱設施受重創，惟工程進展緩慢。重災區將軍澳海濱公園，欄杆及地磚均被吹毀，雖獲撥款加建防浪牆，惟目前工程僅完成40%；耗資2千萬港元修復的小西灣海濱長廊仍多處圍封；鯉魚門沿岸亦有防護措施未動工。上月底熱帶風暴韋帕突襲本港，多區議員擔心重修未完又遭破壞，斥政府規劃不善，浪費公帑。



山竹期間，將軍澳海濱公園受到嚴重破壞。近1年後，現場沙塵滾滾，只有部分路段改鋪麻石磚，及於海邊加建1.1米高的防浪牆。西貢區議員方國珊指，麻石磚較難被吹起，防浪牆則有助抵擋巨浪。她批評，部門遲遲未完工，加上部分路段仍沿用容易吹起的百歲磚，質疑浪費公帑。



同區區議員陳繼偉亦批評，近岸的電箱屢遭颱風吹倒，已多次建議將電箱搬離海邊。康文署指已加固有關電箱，長遠遷移方案已獲電力公司批准，會盡快展開工程。



至於小西灣海濱花園，運動場對出只開放中間1段，兩旁均有工人在鋪設地磚。鄰近富康街寵物公園一帶正進行工程，但富景花園對出海濱長廊只用圍板圍封，未見工程。康文署計劃在運動場外圍加建密封式圍牆、主要出入口加裝擋水閘及擋板，並將寵物公園對開部分海堤改建成非密封式欄杆。



鯉魚門一帶屢受風災，雖然前年天鴿後加建不少防護措施，惟去年山竹期間，因酒家至燈塔之間未有任何工程，巨浪連同大批沙石沖上岸。觀塘區議員呂東孩表示，區議會剛完成相關諮詢，將加設臨時石籠填補該缺口，坦言「係遲咗少少，希望盡快做。」



土木工程拓展署發言人指，正於將軍澳海濱公園沿岸加建全長約600米防浪牆，損毀較嚴重的位置會先行施工，工程預計於本年底前分階段完成，費用約1.4千萬港元。另外，該署正研究於鯉魚門沿岸位置加設臨時石籠結構設施，觀塘民政事務處正就有關建議諮詢並申請撥款，有關工程預計需時約兩個月，工程費用預計約為78萬港元。



康文署發言人表示，小西灣海濱花園的大部分設施已完成復修，現尚餘海濱長廊近運動場的範圍，預計於年底前完成復修。該署採用一系列防護改善工程，預計於今年內分階段完成，工程費用預計約為20萬港元。發言人又指，將軍澳海濱公園已轉用麻石磚代替百歲磚，以及鞏固和加高花槽等。改善工程已於今年1月展開，並會配合防浪牆的工程分階段進行，預計於2020年第1季完成。

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