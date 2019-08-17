Dr.東：異物入眼勿輕視　感染綠膿桿菌可致盲

異物入眼可大可小，一旦超級惡菌綠膿桿菌從傷口進入眼睛組織，分分鐘可致盲!一名地盤工人工作時不小心遭釘子擦傷眼睛，眼睛頓時血流成河，經處方用藥後仍未好轉，其後確診證實感染綠膿桿菌性角膜潰瘍。眼科專科醫生提醒細菌入眼不容忽視，建議從事高風險工作的市民，要佩戴安全措施保護眼睛，若眼睛受傷更不應拖延，要立即求醫治療。



綠膿桿菌性角膜潰瘍是嚴重的化膿性角膜感染疾病，如不及時治療，可於24小時內使整個角膜毀於一旦，細菌主要透過接觸患者的傷口及分泌物等途徑傳播。香港眼科學會會董范靖琰表示，綠膿桿菌入侵眼睛，會令患者覺得眼痛、眼紅、怕光及視力下降等。而臨床所見，角膜受傷的患者感染綠膿桿菌，較感染真菌及微生物的機會高。



她憶述，該名50歲的地盤工人工作時，異物不小心彈入左眼，出現眼紅眼痛的病徵，醫生挑走異物及處方眼藥水治療，但該男子的病情沒有好轉，兩日後更發現眼睛出現含膿，因此懷疑他的眼睛感染細菌，及後處方特強抗生素眼藥水，情況始好轉，大約2至3個星期後已經康復。



范靖琰說，治療綠膿桿菌一般使用眼藥水，開首2至3日需要每小時滴一次眼藥水，病情平均2至3個星期便能夠好轉，若情況嚴重，便需進行角膜移植手術，拿走眼內潰瘍的角膜，並移植正常的角膜。她續指，若細菌不幸進一步從角膜入侵鞏膜及玻璃體，便會迸發眼內炎，有致盲風險，治療更為複雜。



至於有市民選擇佩戴隱形眼鏡游泳，會否增加受感染機會?范靖琰提醒市民不要在不潔的地方游泳，游泳時更應避免佩戴隱形眼鏡，因為阿米巴變形蟲或綠膿桿菌有機會依附在隱形眼鏡上，而且隱形眼鏡易擦傷眼睛，細菌及微生物有機會從傷口迅速入眼，令眼睛劇痛，因此游泳時必須佩戴泳鏡，切勿在沒有泳鏡的情況下睜開眼睛，上水後更應以乾淨毛巾或紙巾清潔眼睛。



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