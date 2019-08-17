網民熱話：外傭清潔劑洗魚缸「滅魚門」　網民分享慘痛經歷

不少僱主可能都遇過工作不小心的外傭，而出錯的地方，往往令人意想不到。近日就有僱主在網上分享一段慘痛經歷，原來其外傭姐姐以清潔劑清洗魚缸，導致缸中20多條觀賞魚全部死亡，讓其傷心不已。



網民Yen Sin前日（15日）在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文指，家中魚缸日常以清水換洗，一直平安無事。沒想到外傭姐姐竟以清潔劑清洗魚缸，以致整缸魚慘遭「滅門」，「20幾條生命，有老有嫩...」，當中甚至有些魚仔尚未出世便「胎死魚腹」，讓事主十分心痛。



貼文又指「明明之前個工人換咗兩次魚缸水都懂得用清水」，不明白這個姐姐為何如此沒常識，「拖地不識，煮飯不識，洗潔又不識...畀啲最簡單嘅也做不到。純香港旅遊，咁佢不需打工」。事主最終決定將外傭姐姐「炒魷魚」，可見其非常憤怒。



事主的遭遇亦引起不少網民共鳴，更分享自身的慘痛經歷。「有工人時代，我4隻貓一日嘔到黑」，「我那個用漂白水洗淋花的水瓶，冇洗乾淨，全屋植物死晒」；有網民質疑外傭動機，「整死咗以後咪唔使換水囉，姐姐好聰明」；有人則狠批外傭「乜都唔識，請佢返來做『裝飾』㗎」；然而，亦有留言指僱主亦有責任，「有好多嘢，不能假手於人」。



網民有話說：

Raymond Wong：佢咁醒就唔使幫你打工，作為僱主自己都有責任

Danny Geneva Beckham：坦白講，唔識養魚嘅，掂個缸預咗有魚死

Chang Yee：此工人不能留，是故意博炒

袁運兒：完全明白你感受，心痛



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