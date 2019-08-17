修例風波：示威衝擊經濟　陳茂波指如掛3號風球

反對修訂《逃犯條例》示威浪潮不斷，政府決定「派糖」以息民憤，日前宣布推出191億港元紓困措施。財政司司長陳茂波今早(17日)在電台節目表示，近日的社會事件令香港變得繃緊，不同行業都受到衝擊，更比喻香港已經「掛起三號風球」，雖然目前市民或未覺得很大風，但認為「颱風會正面吹襲香港」，亦同意政府要努力尋求方法解決現時的政治問題。



陳指，香港經濟環境挑戰很大，第二季經濟增長動力放緩，若果7至9月情況持續，加上外圍經濟已經「刮起大風」，第三季經濟很可能出現負增長，或會在技術上進入經濟衰退階段，因此政府推出多項措施，希望支撐中小企和紓解民困。



他又稱，部分措施採取「先訂立、後審議」方式推行，希望立法會復會後盡快審議相關撥款申請。對於措施未有為大學生提供開學津貼，陳指是考慮到大學生可透過免入息審查貸款計劃、獎學金和助學金等協助，部分大學生亦會兼職補習或其他工作。此外，他指「關愛共享計劃」派發4000港元，現已向約190萬名合資格市民發放，期望在下月底前完成所有派發。