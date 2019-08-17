修例風波：機場實施進出管制　數百旅客一度打蛇餅

因應法庭早前頒發臨時禁制令，現時機場客運大樓實施進出管制，有保安在大樓多個出入口駐守，確定離港旅客持有效機票才會放行。網上有傳，今早(17日)連接離境大堂層的機場巴士落客站，有數百人排隊輪候進入機場客運大樓。



網民‎Lee Ka Ho今早8時許，在Facebook群組「香港突發事故報料區」張貼一場圖片，顯示連接離境大堂層的機場巴士落客站位置，有大批市民排隊，他們大多手持行李箱，疑似輪候進入機場一號客運大樓。由於人數眾多，大打蛇餅，甚至有人站出馬路。



東網記者正午12時許到場視察，發現旅客由一號客運大樓兩個天橋出入口位置進入機場大致暢順，旅客落車後平均輪候不足1分鐘便可完成檢查護照及機票證明的程序。惟當兩輛以上的巴士或旅遊巴一同於大樓門外落客，便會出現近百人輪候的情況。現時有至少8位職員在場檢查證件及機票，另有至少4位保安維持秩序及指示旅客排隊輪候。據悉今早旅客打蛇餅情況，疑因早上較多航機起飛所致。



進入離港大堂原本有4條天橋連接，但自法庭頒發臨時禁制令後，左右兩邊的天橋已被封閉，只餘下中間兩條天橋供人進出，而且天橋出入口位置有保安把守及檢查。機管局早前呼籲，旅客應該於航班起飛前至少3小時到達機場，預留時間作相關檢查。



市民余先生今日下午5時乘搭飛機前往加拿大旅遊，他提早5小時到達機場，「見到朝早有人排到打蛇餅，驚遲啲到場會排隊排到好甘！」對於檢查措施，他坦言「身邊每個人都嫌麻煩」，但此舉保障旅客安全亦可接受，至於早前大批示威者癱瘓機場，他認為可以爭取訴求，但不應使用任何形式的暴力。