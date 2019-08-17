修例風波：梁卓偉質疑有人說愛香港　實質想攬炒

反修訂《逃犯條例》衝突持續，暴力升級。香港大學醫學院院長梁卓偉今(17日)表示，對香港前景感到非常憂慮和不樂觀，形容當下的鬥爭像無人駕駛的高速列車般失控，令他懷疑各界真心想收拾眼前亂局，還是想出現「粉身碎骨」、「攬炒」結局，指「一些人口中的我愛香港，到底是真心還是假意？」



梁於電台節目讀出他寫給醫學專科學院創院主席、已故港大榮休教授達安輝的信。信中他以《列王紀》內，兩位婦人在所羅門王面前爭奪一個嬰兒的故事，比喻社會對立狀況，相信故事中所羅門王也難以分辨誰在說謊。但梁相信，只要肯多花些時間，總會看得出：「因為真正的母愛，不是靠口說，不是靠眼淚，不是靠喝斥，更不可能利用體罰甚至暴力來展現；真正的母愛，應該是堅定的、恒久的、無條件的，和願意為兒女犧牲。」



他又指，目下所見當前的香港被不同力量大力拉扯，絕大部分無權無勢，但全心全意愛護香港的香港人，只能在旁乾着急。他又說，每名醫科生上學首天起就要誦讀的希克波拉底誓詞中，首誡條是「先勿傷害」。不過，今日要別人認同這誡條，或已被視為不合時宜。他祈求不論是示威者或警察：「保守傷者，保守醫護，保守香港。」