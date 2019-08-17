修例風波：教育界遊行大會指2.2萬人參與　警稱高峰有8300人

反修訂《逃犯條例》風波爆發以來，多個界別團體先後發起遊行集會。教協今早(17日)發起「教育界大遊行」，於中環遮打花園舉行集會，再遊行至禮賓府，要求政府立即回應五大訴求，又促警方停止濫暴，成立獨立調查委員會徹查事件。大會指，有2.2萬人參加遊行。警方則指，遊行最高峰有8300人參與。



集會在11時開始，約500名身穿黑衣的教師到達遮打花園集會，部分人手上戴上白絲帶，手持「守護下一代良知」的標語。黃色暴雨警告於上午11時15分生效，大會宣布因天雨關係提前於11時半起步。隊頭在接近中午12時到達終點禮賓府，不少教師在附近欄杆上綁上白絲帶，以示向政府表達訴求。大會稱龍尾近下午1時才由起點遮打花園出發。



教育界立法會議員葉建源指，政府不願回應市民訴求，警方又在多次遊行集會中暴力鎮壓年輕人，冀透過集會遊行表達教師對下一代的關心。教協會長馮偉華表示，今次是反修例爭議爆發2個月以來首次教師遊行，反映教育界着緊年輕人，他批評警方在遊行中途多次不必要地截龍，妨礙遊行進度。對於教育局局長楊潤雄表明局方和學校反對學生罷課，馮指，若有教師和學生罷課，局方及學校應予以尊重，而非單純打壓阻止。



中學化學科老師鄧先生對有學生被捕感痛心，指若非政府一直未有適當回應民間訴求，事情不會發展至目前地步，他以化學反應作為例子：「我會教學生將Sodium(鈉)加入凍水，反應係可接受嘅；但依家情況就好似政府將較活躍嘅Potassium(鉀)加落熱水到，產生爆炸性反應，呢個情況大家都唔想見到」。對於有組織發起中學生9月開學後罷課，他認為問題應由當權者解決，擔心學生因此損失學習機會。



小學英文老師盧小姐表示，作為教師有責任保護學生、守護下一代良知，故前來遊行，「學生係下一代棟樑，要幫佢哋發聲」，又指作為教師參與遊行未感壓力，因是以個人名義參加。她支持中學生罷課，因明白他們是為香港社會站出來，對於教育局局長楊潤雄表明堅決反對罷課，她認為楊作為局長，理應站在學生一方。