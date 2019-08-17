修例風波：九巴駛經深水埗　車長疑吸催淚煙不適

警方本周三(14日)晚上在深水埗施放多枚催淚彈驅趕示威者，令附近民居及食肆受催淚彈影響外，消息指當晚有一輛九巴98C路線巴士途經該處，車長疑吸入催淚氣體後感到不適，需送院治理。消息稱，當時該輛巴士處於正常服務狀況，車上很可能載有乘客。



據了解，吸入催淚氣體而感到不適的車長姓陳，早年已經退休，現時獲九巴重新聘請為兼職車長。當時涉事巴士由將軍澳坑口開往美孚，並非員工接送車輛，途中會上落客，因此相信涉事巴士途經深水埗時，車上可能載有乘客，而涉事車長是將巴士駛抵美孚總站後，才召救護車送院接受治理。



九巴證實有車長不適，指已有既定指引，訂明巴士在行駛時遇上突發情況的處理程序，包括車長應保持鎮定，保護自己及照顧乘客的安全，同時盡快向公司匯報，以便提供協助。



九巴職員權益工會理事長李國華表示，管理層曾出一份內部通告，指若車長執勤期間遇上衝突情況，應該盡快疏散乘客到安全地方，將巴士熄匙，車長亦應到安全地方暫避。他指，九巴至今無向員工交代有車長因為吸入催淚氣體而不適，亦無交代如何清除在巴士通風系統內的殘留催淚氣體成分，「車長日日都要揸住架車，長期吸住(殘留催淚氣體)，架車又會載客，九巴對車長同乘客嘅健康好不負責任。」