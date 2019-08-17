修例風波：防暴警清場曾射布袋彈　旺角示威者四散

【22:54】大會估算有2000人沿行人路遊行，但實際人數相信逾萬人，警方指約3500人由海心公園出發。政府回應指，部分示威者偏離訂明路線，霸佔路面遊行，沿途有示威者肆意破壞立法會議員辦事處及團體的地區設施，更有人在警署外集結及投擲雜物，批評這些違法行為挑戰香港法治，影響社會安寧，須予以譴責。



【19:55】尖沙咀警署報案室暫停服務。旺角警署外示威者大致散去，部分人在旺角moko商場席地而坐。



【19:38】有示威者進入港鐵旺角站，未有買車票跨過閘機。另有示威者聚集油麻地站大堂。



【19:28】旺角道天橋近花園街市政大廈，有人在天橋高處擲物，警車疑被擊中受損，橋下有警員持長槍，一度指向天橋位置，並發射布袋彈。部分示威者走入moko廣場。



【19:25】彌敦道的防暴警察急速向前推進至惠豐中心，另一批防暴警察繼續沿通菜街推進至亞皆老街。



【19:11】彌敦道有持盾防暴警員向尖沙咀方向推進。



【19:00】警方指部分示威者於旺角警署外聚集，用強光照射警務人員和投擲雜物，威脅警務人員的人身安全，警方短期內驅散集結人士。



【18:55】多名示威者向旺角警署投擲雞蛋等物件。



【18:32】一批防暴警員到達工聯會土瓜灣會址，嘗試阻止示威者靠近。



【18:30】部分示威者抵彌敦道及佐敦道交界後入港鐵佐敦站。另有示威者逗留太子道西，不斷用雷射筆照向旺角警署，大叫「黑警」、「黑社會」。警方開咪指他們參與非法集結，叫他們沿行人路離開。



【17:40】太子道西近旺角花墟，有示威者嘗試築路障。部分人經過旺角警署時持雷射筆射向警署，有警員一度展示藍旗指遊行違法。



【17:30】一批遊行人士轉而沿太子道西向太子方向前進。此外，有一批遊行人士身處民建聯九龍城支部辦事處，另有人在工聯會土瓜灣會址集結。旺角警署報案室已暫停服務。



【17:01】部分遊行人士抵達宋王臺公園。部分遊行人士經土瓜灣道、馬頭角道，抵達工聯會位於土瓜灣的會址，有人在會址擺放大量菠蘿。



【16:30】遊行人士抵終點後偏離路線，續沿馬頭圍道向土瓜灣方向進發，部分人抵港鐵土瓜灣站對開的土瓜灣道及浙江街交界。



【16:13】遊行人士在終點沿德民街前行，抵達蕪湖街與馬頭圍道交界。另外，工聯會位於土瓜灣的會址遭噴「六七暴動始祖」字眼，而民建聯九龍城支部辦事處則被人掟雞蛋。



【16:04】隊伍陸續抵達黃埔站A出口終點，但未見有大批人停留聚集。



【15:40】遊行隊伍起步，現場聚集約1000人，起點位置有人揮「香港獨立」字樣旗幟。



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修例風波引發的示威不絕，有市民今午(17日)在紅磡和土瓜灣發起「光復紅土」遊行，抗議內地旅行團影響該區民生。遊行原被警方反對，上訴後獲准以替代路線舉行，由土瓜灣海心公園遊行至港鐵黃埔站A出口，途經旭日街、崇安街、庇利街、紅磡道、民泰街。



下午3時半，海心公園球場有逾300人聚集，大部分遊行人士身穿黑衣，球場內有身穿背心的警員。遊行申請人李軒朗表示，遊行主題「光復紅土，還我淨土」，訴求是踢走旅遊巴及廉價旅行團，亦不會忘記五大訴求。遊行將於五時半準時結束，未知屆時會否發生其他突發事件，但希望大家不受傷、不流血及不被捕。