修例風波：大會稱47.6萬人參與反暴力集會　警指高峰10.8萬人

反對《逃犯條例》修訂風波愈演愈烈，早前有示威者於機場集會癱瘓機場，被指「意圖攬炒」。守護香港大聯盟今日(17日)傍晚於金鐘添馬公園舉辦「拒絕攬炒，齊救香港」集會，台上不斷播放示威者早前破壞立法會的新聞片段，群眾高呼「反暴力，救香港」、「愛和平、愛香港」等口號。集會至5時45分結束，集會人士陸續散去，大會表示有47.6萬人參加。警方指最高峰有10.8萬人。



大會安排社會各界代表、領袖，包括的士司機、小販、商界領袖等不同階層人士上台發言。大會提出七項訴求，包括停暴力、勿擾民、守法治等去救香港。教聯會主席黃錦良表示，過去兩個月不斷有人衝擊、破壞交通，所用暴力更愈演愈烈，令市民充斥在恐慌氣氛中，香港人已受夠。他又指有年輕人在衝突中受傷、被捕，令不少家長和教育工作者心痛，反對有團體計劃於9月發起罷課，反對教育凌駕政治。



香港中律協創會會長陳曼琪稱，法治精神人人平等，人人須依法而行，暴力不能凌駕法律，認為只有守法才能令不同價值觀和人和平共處，強調不能破壞國家安全、社會秩序、公共安寧，惟現時香港現正受嚴重衝擊，呼籲市民一同向暴力說不，認為堅持說不一定能夠修補損傷。



台上稱有持不同意見示威者混在集會中，派發不同意見的單張，又挑釁在場人士，意圖引起暴力事件，呼籲群眾留意。