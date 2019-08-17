廣州師傅膺國際金茶王　自小立志盼手藝傳承

閒時歎杯香滑奶茶已成港人習慣，「國際金茶王大賽2019」今(17日)舉行11周年盃，6名來自不同地區的奶茶師傅角逐「國際金茶王」寶座，最終由廣州「九龍冰室」的楊如正奪冠，應屆「香港茶王」梁東波飲恨獲季軍。



30歲楊如正指小時候在香港飲過一杯香滑無比的奶茶，師傅沖茶時雄姿在他心中烙下一個高大形象，他因而立志成為奶茶師傅。擁有5年沖茶經驗的楊指，受父母影響，自小熱愛香港飲食文化，尤其鍾愛奶茶，因奶茶擁有很深的底蘊，一年四季可飲，「飲完有舒適同幸福嘅感覺」。他指爺爺嫲嫲初時不支持他做奶茶師傅，因覺沒有前途，認為今次奪冠正可反映「行行出狀元」，希望未來可將手藝傳承，延續文化。



亞軍得主為來自多倫多的蕭建杲，本是藥劑師的他喜愛美食，數年前參加「Master Chef」比賽獲第五名，2017年毅然放下藥劑師工作，在多倫多開設餅店「DaanGo(諧音:蛋糕)」，至今已有3間分店。蕭指受父母愛去茶餐廳的習慣影響，自己常鑽研把奶茶融入甜品中。他表示好的奶茶一入口應有清茶味，之後會有麥芽及朱古力味，再感受到苦澀回甘。