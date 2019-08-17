政Whats噏：學生組織內訌　眾志被轟想搞罷課大台

反修例嘅遊行示威持續，香港眾志聯同中學生反修例關注組及青年反修例關注組組成「中學生罷課籌備平台」(「籌備平台」)，日前仲公布咗9月罷課計劃詳情，旋即引發內訌，惹起其他學生組織不滿，批評眾志自把自為、目中無人，又質疑眾志想搞大台，有學生組織聲言拒絕被代表，要求眾志暫緩本身嘅罷課計劃。



喺2014年違法佔領行動前夕，當年統稱「雙學」嘅學聯同學民思潮曾發起罷課，當時其中一個旗手就係眾志秘書長黃之鋒，眾志亦有份搞今次罷課，眾志嘅副主席鄭家朗日前亦在記者會上公布罷課計劃詳情，而主張港獨嘅學生組織學生動源今日就喺社交網站貼文，劈頭就話「拒絕被代表！拒絕大台！拒絕被計劃！強烈要求香港眾志為首罷課平台釋出誠意與各大罷課團體協調罷課」。



學生動源喺貼文批評，有關罷課平台聯絡其他發起罷課嘅團體商討合作一直缺乏誠意，而喺聯絡嘅過程中，甚至令個別嘅學生組織猜想係咪有學生動源參與其中嘅罷課聯盟，就唔會被聯絡商討合作。對於有關罷課平台日前召開記者會聲稱有9成中學生支持罷課，學生動源指有關數據只係平台嘅問卷結果，亦未與其他罷課組織整合數據，欠缺真實性，又指有關罷課平台喺記者會上自行宣布罷課計劃，事前並無同其他任何罷課團體商討，批評有關做法目中無人，引起唔少學生質疑相關組織係咪希望構建大台，強行要求支持罷課嘅學生支持佢哋。



貼文中又指現時已有香港學生罷課聯盟、全港大罷課、大專學界將會發起罷課，香港學生罷課聯盟已明確表明，眾志有關嘅計劃並唔能夠代表學生嘅意願，指眾志作為一個普通政治團體，喺罷課上理應作為支援嘅角色，而唔係反其道而行、自把自為，無視其餘罷課團體自行公布罷課計劃，企圖構建大台，故要求眾志暫緩本身嘅計劃，釋出善意同各大罷課團體商討罷課事宜。



老實講，眾志早前喺社交網站話做問卷調查，醞釀搞罷課時，有網民就留言話「小心眾志想立大台」，憂慮會摧毀依家嘅「無大台」文化，質疑眾志會否利用呢個機會排除他黨，甚或引發非建制內訌。有人更戲謔「成也之鋒，敗也之鋒」，勢估唔到呢啲質疑變成事實，未搞得成罷課，學生組織就內訌，唔知黃之鋒點擺得平？