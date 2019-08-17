政Whats噏：兩周密會三次　漢奸黎與李漢奸攪局

反修訂《逃犯條例》風波持續兩個月仍未平息，壹傳媒黎智英（漢奸黎）今日(17日)又喺其何文田遇所密會「搞事四人幫」、有「李漢奸」之稱嘅民主黨（白鴿黨）創黨主席李柱銘等老嫩鴿同泛民主派人士，係兩周內第三次，咁啱聽日就係民間人權陣線再次發起嘅反修例集會同遊行，唔通佢哋又想攪局？



今日傍晚約6時50分，漢奸黎嘅七人車載住李漢奸、外號前主席「AV仁」嘅白鴿黨前主席何俊仁、該黨現任立法會議員林卓廷，仲有收取漢奸黎政治捐款五十萬元「袋住先」長達九個月嘅工黨前主席李卓人，喺七人車抵埗後，現場所見林卓廷落車後仲邊行邊撳電話，唔知有乜嘢急住要同人互通消息，直至行入漢奸黎遇所。



眾人密會約兩個半小時，直至晚上約9時20分，就見到一架的士駛到漢奸黎寓所外，未幾漢奸黎就親自出門送客，叫李漢奸等人小心同講拜拜，直至眾人上咗的士後，漢奸黎就返回寓所。



被指係佔中「幕後黑手」同「金主」嘅漢奸黎，喺過去數個月同民主派就反修訂《逃犯條例》大合奏，喺多次反修例遊行中，漢奸黎唔單止排喺隊頭，仲對遊行隊伍指指點點，當正自已係總指揮咁，而近日反修例示威爆不停，衝擊不斷升級，情況愈嚟愈混亂。



仲記得，漢奸黎上次密會李漢奸等人，分別喺港島東同深水埗再發起反修例遊行嘅前夕，今次又喺民陣發起反修例遊行前夕攪局，唔知佢哋係咪又諗計想搞亂檔？