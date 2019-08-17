蘭桂坊享用火燄雞尾酒　酒客燒傷送院

中環蘭桂坊14號地下一間酒吧，今日(17日)晚上10時許，有酒客偕友到上址飲酒消遣，期間，點了一杯「火燄」雞尾酒，惟享用美酒之際，疑未有留意酒杯烈燄，不慎遭燒傷，同行友人大驚報警。救護員接報到場，為事主作初步護理後，再將他送院救治。警方經初步調查後，認為事件無可疑，案件列作「意外受傷」處理。



所謂「火燄」烈酒，其實已流行多年，調酒師會即席在酒客面前表演噴火，增添客人視覺享受，一般在酒吧出售的「火燄林寶堅尼」及「B-52」最受酒客追捧，惟稍有不慎隨時會玩出火，過去也曾發生同類事故。



5年前，尖沙咀棉登徑一間酒吧的年輕調酒師，於店內炮製新款「火燄」雞尾酒，豈料試飲時疑烈酒突然搶火，變成生吞火燄，登時火燒喉嚨，紅腫及起水泡，下巴、面頰及頸部亦被灼傷，送院搶救後情況危殆。如酒吧在未有足夠消防設備下大玩「火燄」雞尾酒，隨時「惹火」。



早前有醫生指，喝下火燄酒絕對會灼傷喉嚨，喉嚨被灼傷後最危險的是會變腫，繼而阻塞氣管，令病人呼吸困難，可導致死亡。醫生會視乎喉嚨被燒傷的程度加以治療，一般如皮膚般分三級燒傷，嚴重者會燒傷喉嚨內的黏膜，令肌肉壞死，甚至會影響聲帶，有機會變啞。