滅鼠做騷　食環署日捉30隻交差

大鼠戊型肝炎爆發個案之多，本港獨領風騷，鼠患問題嚴重，罪魁禍首之一是食物環境衞生署滅鼠不力，最新是平均每日僅捕捉逾三十隻老鼠！該署六月底結束為期八星期的目標小區滅鼠行動，期間只收集到一千零三十五隻死鼠及捕獲七百九十三隻老鼠，並檢控逾二百宗，即平均每日捉到的老鼠僅約三十隻，成效明顯未見理想，更遑論應對大鼠戊型肝炎。有立法會議員批評當局捕捉老鼠的數目與使用的資源不成正比，質疑該署捉鼠方法有問題，要求改善，否則大鼠戊型肝炎傳播的威脅難以消減。



本港去年整體鼠患參考指數為百分之三點四，只微低於二O一七年的百分之三點五。在各區當中，鼠患最嚴重的是深水埗區，鼠患指數達百分之六點七，其次為九龍城區及旺角區，鼠患指數分別是達百分之六點一和百分之六。曾有馬鞍山居民向本報記者表示，每次途經大水坑村垃圾收集站，都會發現大量老鼠，「每晚都會見到老鼠，單係呢度我諗都有成過百隻！」



食環署於五月六日起展開今年首輪的目標小區滅鼠行動，在一些出現鼠患的地點，例如後巷、垃圾收集站及街市等加強滅鼠，並於七千多個和一萬八千多個地點分別放置毒餌及捕鼠器，共毀滅三百九十個鼠洞。除了滅鼠外，該署人員亦加強街道潔淨和街市及小販市場的清潔工作，包括清掃及清洗街道和後巷，以及清理雜物和垃圾等。該署又曾向巡查的街市、小販和熟食市場等，發出逾五千個衞生建議及三十一封警告信等。。



深水埗區議員覃德誠曾轟當局滅鼠工作不足，未有針對環境衞生問題，批評港府「治標不治本」。他指當局雖然大幅增加捕鼠器數目，但老鼠數目並無明顯減少，大廈及民居更出現鼠蹤，反映單靠加設捕鼠器並無作用，認為當區未有處理「三無大廈」等垃圾隨街棄置問題，垃圾變成老鼠溫床。覃建議政府引入為老鼠絕育的藥餌，以徹底解決鼠患問題。