病從口入　醫生建議抹淨汽水罐　倒出飲最安全

政府滅鼠不力，老鼠橫行，任何有食物的地方，包括公園、餐廳、士多都不放過，鼠蹤踏遍食材和包裝食品粘污食物。年老體弱者進食被鼠糞污染了的食物和水，隨時飲罐汽水都會增加感染風險！有家庭醫生提醒，大鼠戊型肝炎病毒可存於水中一段時間，預防「禍從口入」記得只飲用煮沸後的自來食水，或出品自可靠商戶的樽裝飲品，街外購買和飲用罐裝飲品前，應先用消毒濕紙巾抹乾淨罐裝、樽裝飲品的瓶口，最妥善是使用清潔的杯將飲品倒出飲用。



家庭醫生林永和提醒，雖然現時天時暑熱，但出外要避免飲用來歷不明的冰塊所調製的飲料，只飲用煮沸後的自來食水或出品自可靠商戶的樽裝飲品。他又建議，市民特別是長期病患者，於街外購買和飲用罐裝飲品之前，先用消毒濕紙巾抹乾淨罐裝、樽裝飲品的瓶口，並最好使用清潔的杯，將飲品倒出，以杯飲用。雖然消毒濕紙巾未能清除病毒，但起碼有效殺死部分細菌，先減低多重感染的嚴重健康風險。



林永和亦強調保持良好個人衞生尤其重要，處理食物或進食前，都會以梘液和清水清潔雙手。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢，使用含百分之七十至八十的酒精搓手液潔淨雙手亦有效。



肝炎究竟分幾多種？根據衞生署資料，現今已鑑別有甲、乙、丙、丁、戊型至少五種不同的肝炎病毒，當中經由食物傳染的甲型和戊型肝炎，在本港每年的感染數目較多，大部分患者都進食了未經煮熟的食物「中招」。



今年首五個月，本港錄得八十九宗病毒性肝炎個案，當中三十五宗甲型肝炎個案，三十二宗戊型肝炎個案，乙型肝炎及丙型肝炎則分別有十六及六宗。



各類肝炎及傳播途徑

肝炎種類/傳播途徑/病徵/防疫及治療

戊型/主要從受感染的動物糞便、食物及水源傳播/發燒、食欲不振及黃疸等/無預防疫苗

甲型/食物傳播，或接觸感染者的糞便/發燒、疲倦、食欲不振/可透過注射疫苗預防

乙型/血液及體液接觸、性接觸、母體傳染嬰兒/急性肝炎、發燒、食欲不振、嘔吐/可注射疫苗預防

丙型/經血液傳播/徵狀不明顯，直至肝硬化時會疲倦、肌肉疼痛、發燒、黃疸等/傳統藥物干擾素及利巴韋林可治療

丁型/在港較罕見，大部分經注射毒品感染/與其他肝炎病徵相似/接受乙型肝炎疫苗注射可同時預防丁型肝炎



資料來源：衞生署