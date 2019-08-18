鼠播戊肝人心惶惶　冇疫苗冇藥醫

香港接二連三出現大鼠戊型肝炎個案，導致人心惶惶。可怕的是，該症迄今沒有適用的在港註冊疫苗，亦無藥物能抑制戊型肝病毒。人類感染大鼠戊肝的病徵與其他病毒性肝炎的病徵相似，包括出現發燒、腹部疼痛、瘙癢等。目前預防該症的方法仍是注意衞生，食物不煮熟不食用，更需要及早杜絕鼠患，解除傳播的威脅。



戊型肝炎也可細分成不同種類，過往在哺乳類動物身上發現共有四種，人類大多感染都是戊型肝炎A，鼠類感染的則大多數是戊型肝炎C，過往未曾有人類感染戊型肝炎C的個案，直至香港去年九月發現的首宗病例。



衞生署衞生防護中心指出，急性戊型肝炎的病徵與其他種類病毒性肝炎的病徵相似，包括出現發燒、食欲不振、惡心及嘔吐；腹部疼痛、瘙癢、皮疹、或關節痛；黃疸(皮膚及鞏膜變黃，小便呈深色，大便呈淺色)，以及肝臟發大，出現壓痛。這些症狀通常與其他肝病的症狀很難區別，一般持續一至六星期。



在罕見情況下，急性戊型肝炎或會造成暴發性肝炎(急性肝衰竭)和死亡。如在懷孕期間患有戊型肝炎，暴發性肝炎的發病率會較高。患有戊型肝炎的孕婦，急性肝衰竭、流產和死亡風險會較高。在妊娠第三期，戊型肝炎造成的死亡率可高達兩成至兩成五。其他高危人士，如有嚴重長期病患的長者、曾接受器官移植的人士、慢性肝病患者等，感染戊型肝炎亦可能出現嚴重病情。



中文大學肝臟護理中心曾指出，戊肝最主要的傳播途徑，以食用未煮熟的海產、豬肉、豬內臟最危險。所以預防戊肝，必須由食物着手，煮熟海鮮肉類，「打邊爐」時分開生筷熟筷。若患上戊肝，患者須勤於洗手，沖廁時蓋上廁板，之後盡快洗刷廁所。至於老鼠傳播的戊肝，雖然確切的傳播途徑尚待研究，但估計離不開食物和傢俱受鼠糞污染，或直接遭鼠咬，其預防之法除了注意食物衞生，也有賴家居和社區清潔，撲滅鼠患。