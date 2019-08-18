大鼠戊肝港佔7宗　港淪老鼠之都　大瘟疫將殺到

香港號稱國際大都市，惟衞生環境竟比第三世界地區更不堪，即使港府斥巨資引進新技術大舉滅鼠，但大街小巷依然鼠蹤橫行，滅鼠資源猶如「掟公帑落海」。全球至今紀錄了八宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，香港包辦七宗「污名揚威國際」。傳染病專家更擔心該種鼠傳病毒已蔓延各區，若不及時阻截該場瘟疫，病毒隨時基因突變，更增人傳人風險，牽連更廣。惟各界多次炮轟港府滅鼠不力，鼠患不斷，分分秒秒都在威脅市民安全。



全球紀錄首兩宗人類感染大鼠戊型肝炎個案早在去年出現，香港大學微生物學系團隊透過篩查發現該種從未在香港出現的鼠傳人病毒。首兩名患者均居於黃大仙區，且居住距離非常接近。港府得悉兩宗個案後即時加強滅鼠。



病毒更威脅加拿大，繼香港發現首兩宗感染個案，今年二月加拿大報告錄得全球第三宗人類個案，並刊登於國際醫學期刊《傳染病期刊》。更值得留意的是，該名四十九歲、於聯合國工作的男患者本身是免疫力正常的健康人士，一七年四月八日因嚴重急性肝炎入住當地醫院治理，他病發前約三個月曾在剛果及加彭共和國的聯合國不同辦事處工作，期間在辦事處及酒店進食，也曾兩度光顧當地一間印度餐廳。當健康人士都有機會感染大鼠戊型肝炎，科學家均大感驚訝，擔心病毒已不止威脅健康人士。



不過，香港鼠隻非常頑強，即使港府搞多場「滅鼠大龍鳳」，老鼠仍然橫行無忌。今年五月中再發現三名香港市民感染大鼠戊型肝炎，而且個案已遍布香港四個地區，包括黃大仙、九龍城、南區及屯門區。其中一人因長期病患已離世，大部分患者與之前的個案一樣，曾接受器官移植，免疫力非常薄弱。專家憂慮大鼠戊型肝炎已在社區愈來愈普及，需要更密切留意病毒的傳播情況。話口未完，六月尾又再出現香港第六宗人類感染個案，染病七十三歲老翁有長期病患，並居於黃大仙，是黃大仙區的第三宗感染個案。至本月再有一名家住葵涌區的長期病患男子中招。



傳染病專家，包括香港大學感染及傳染病中心總監何栢良均多次提及，目前香港的確診病例很大可能只是冰山一角，不排除社區會有更多潛在個案，或增加人傳人的風險。雖目前由鼠傳人風險佔多，但由於病毒會於患者的糞便及血液存在一段時間，因此亦擔心病人若於潛伏期內捐血、捐贈器官等，都有血液傳播風險，建議政府將檢驗大鼠戊型肝炎的技術普及至更多化驗所，若能及早驗出病毒，才可阻截傳播風險。

