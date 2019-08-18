買書買衫耗近萬元　肉痛家長望快派糖

暑假還有兩個星期就完結，不少家長及同學近日已開始為做開學準備，綜合多名撲教科書及校服的家長意見，新學年來臨前，家長為每名學生準備教科書、校服、文具及書包等，開支動輒花近萬元，其中教科書是開學支出的最大類，即使小學生的書費亦要2000至3000港元。有家長期望政府日前公布的中、小學派可享2500港元津貼盡快到手，但目前亦不知津貼何時落地，唯有勒緊褲頭先墊支開學費用。



莘莘學子大部分在9月2日開學，近日旺角的校服及教科書店舖多了不少家長及學生，大都忙着張羅開學必須品，有的還沒買齊書。家長余太育有3名子女，昨日為2名子女購買教科書，裝滿了3個大膠袋和環保袋，但仍有約3成課本未買齊，但已使去約6000港元。余太表示，除了新書，亦會為子女購買新校服、鞋子、書包及文具，一個子女的開學支出相信已要上萬元。她歡迎政府向學生派錢，但指措施只是「有好過冇」，因為津貼額只有2500元，紓緩家長經濟負擔亦有限。她批評近年教科書經常改版，無法為長女買舊書。



另一名家長張先生則自暑假開始便為讀中學的女兒購買新書，到昨日仍有2本未買齊，僅教科書開支已花了約3000多港元。談及政府日前公布派錢，他擔心遠水難救近火，目前還不知道津貼何時才到手：「可能下年先收到（津貼），但到時又要再畀錢（開學開支）。」



家長蔡太昨日為即將升中3的兒子購買校服，她一次過購入3套校服，花費近500港元，她透露，早前已為兒子購置了大部分新書，先用了約3100港元。她指兒子熱愛打籃球，球鞋損耗快，經常要更換，又笑稱花在兒子身上的錢比用於自己的還多。



為約200間學校訂製服務的金綸服裝有限公司，其董事總經理林松坡表示，校服售價每年平均加幅約2%至3%，主要受員工工資及物料漲價所影響，一般亦不會大幅加價，以免引起家長不滿。現時一套校服的價格約為300港元。



漢榮書局負責人石漢基表示，估計現階段家長大都已買齊約9成教科書，一套中學課本約需3000港元左右，今年課本平均加價了2%至5%，他坦言，「教科書每年加價應該是必然」，因為出版商為打入市場，首年出版書本的價格會較為便宜，並期望在之後數年收回成本，加上營運成本上漲，故會加價。