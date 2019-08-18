修例風波：民陣流水式集會　港島恐再游擊戰

民間人權陣線今日（18日）再度發起反修例遊行，但遭警方反對，只准在維園集會。民陣昨日（17日）料參與集會人數會多於維園可容納的人數，會應警方要求，以「流水式」形式舉行集會，又批評警方未有合理預測集會人數及安排相應疏散路線，是刻意製造混亂。民陣稱會安排民主派議員帶領集會人士走至最近的港鐵站離開，更揚言人太多時，有機會帶領人群走向往灣仔、金鐘及中環方向離開，意味着若情況失控，或會有示威者借疏散之名亂竄，演變成「游擊戰」堵塞港島主要幹道。



民陣昨公布今日維園集會安排，指將於下午2時半開始集會，又稱今次雖然申請了30萬人集會，但根據以往經驗，或會有更多人參加，甚至超過100萬人，遠遠多於維園可容納人數。民陣表示會應警方要求，以「流水式」的形式進行集會，即「不斷有人入、不斷有人走」，避免超出規定的10萬集會人數，並呼籲市民排隊進入維園後，逗留10至15分鐘，便可排隊離開維園，集會將於最後一名參加者離開維園後結束。



民陣召集人岑子杰昨狠批警方把一場有機會過百萬人參與的集會，安排在只可容納約10萬人的維園範圍內，又稱警方拒絕向大會提供疏散人潮的方法，形容此舉無疑是刻意製造混亂，令集會難以管理，企圖再現混亂情況。他又指，當維園人數超出負荷後，會安排民主派議員及前議員帶領集會人士前往最近的港鐵站，亦有機會帶領人群沿高士威道往灣仔、金鐘及中環一帶離開。



根據民陣提供的疏散安排，其路線與原定由維園遊行至中環遮打花園的路線相似，或會有激進示威者借疏散之名，發起非法遊行，甚至四處亂竄，堵塞港島主要幹道，意圖製造混亂。民陣則強調今次集會屬「和平、理性及非暴力」，呼籲市民一定要保持冷靜，向政府施展最大壓力。



另外，民陣引述警方消息，稱當維園逼爆後，警方會封路配合，包括英皇道及高士威道等，強調雖然有關街道未有申請不反對通知書，但相信市民排隊進入或離開維園並不構成犯法行為。民陣又怒斥警方今次發反對通知書有「一刀切」之嫌，對未來所有遊行妄加揣測，十分不合理，形容此舉是「吹黑哨」。事實上，警方近期就各大遊行傾向發出反對通知書，圖減少示威遊行活動及容易識別是否非法遊行，可惜成效甚微。