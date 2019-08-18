東方日報A1：路線亂嚟再圍警署　遊行通知書淪廢紙

光復紅土遊行變鬧市四處流竄，不反對通知書淪為一張廢紙！昨日遊行原本只限紅磡區進行，惟示威者卻在一開始已佔據車路鬧市任我行，更沿途破壞建制派的會址及辦事處，包括在工聯會大本營工人俱樂部外塗鴉寫上「六七暴動始祖」，其後更直搗油尖旺一帶及包圍旺角警署。警方晚上派出全副武裝的防暴警包抄驅散，示威者突改變以往硬碰硬策略，四處流竄後突然在鬧市消失，殺警方一個措手不及。示威者變招或許是為今日維園集會進行綵排，相信昨日癱瘓九龍鬧市一幕或會今日在港島再現。



「光復紅土遊行」經上訴後終獲發不反對通知書，惟遊行路線則大幅更改及縮短，由海心公園出發至終點港鐵黃埔站，並列明遊行人士只能使用行人路。至下午三時半，公園已聚集逾千名市民，遊行隊伍十分鐘後正式出發，惟一行出公園即佔據馬路而行，完全無視不反對通知書的規定。警方指，約有三千五百人由海心公園出發。



遊行隊伍沿旭日街往紅磡道，有遊行人士沿途分別揮舞港獨旗、美國旗及港英旗，約廿分鐘後已抵終點港鐵黃埔站。期間，部分遊行人士改到經民聯立法會議員梁美芬位於紅磡邨的辦事處，張貼多幅「不雅合成圖」後離開。隊頭抵達終點後未有散去，反而沿馬頭圍道往土瓜灣方向進發，途經紅磡廣場附近、民建聯立法會議員李慧琼及蔣麗芸的辦事處時，有人向辦事處狂掟數十隻雞蛋及照射激光，批評兩人漠視內地旅行團對居民造成影響。



不過，上述建制派受到的破壞遠不及工聯會，該會位於馬頭涌道已有五十五年歷史的工人俱樂部，在遊行未開始前，已有數名蒙面示威者到場塗鴉及貼上「誰是暴徒？」及「六七暴動始祖」的標語，並將多個菠蘿放在地下，諷刺該會於六七年被指施放俗稱「菠蘿」的土製炸彈，而俱樂部則早已落閘。其後遊行隊伍再經過俱樂部時，不斷掟雞蛋至傍晚時分，才有防暴警到場，示威者始肯離開。工聯會晚上發聲明強烈譴責示威者的行為，要求警方追究到底，對破壞者繩之以法。



不過，肆意破壞建制派會址仍未能滿足示威者，他們繼續朝太子方向進發，部分人途經世運道迴旋處時，又擺放路障阻止車輛行駛。他們其後在傍晚約六時抵達旺角警署，並集結在彌敦道一帶，有人以雷射筆強光照射在警署駐守的警員，又向他們投擲雜物及雞蛋，警方則在高處舉出藍旗，指示威者正參與非法集會，警告他們盡快離去。



約一小時後，警方宣布採取清場行動。大批持長盾的防暴警到場，兵分兩路由彌敦道及通菜街展開清場，防暴警身後則有大批速龍小隊成員，準備一舉拘捕示威者。不過，警方採取行動之時，示威者卻沒有抵抗，反而四散逃走，有人向沿彌敦道往油麻地方向逃去、有人走上行人天橋逃入旺角新世紀廣場，部分人走入橫街窄巷。



期間，有示威者在旺角道上方的行人天橋向下投擲大型垃圾桶，掟中下方的警車，有警員隨即舉槍發射一發布袋彈，天橋上的示威者則逃去無蹤，暫未知是否有人中槍。由於大部分示威者沒有抵抗只是四處亂走，警方未有機會發射催淚煙或橡膠子彈，只好不斷追趕示威者，惟至油麻地一帶時，示威者一窩蜂湧入港鐵油麻地站乘車離開，警方最後收隊離開。



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