我有正能量：隨風高歌　中風康復者唱出心聲

「多少次，迎着冷眼與嘲笑，從沒有放棄過心中的理想。」多位中風康復者字字鏗鏘地唱出歌詞背後的堅定。人的左腦負責言語表達，若中風後左腦受損，言語區的部分會被破壞，影響溝通及言語表達能力，即不能說出一句完整句子，甚至一個單字。但他們竟可唱出動聽的歌曲，音樂治療功不可沒，更依靠他們強大的意志。



「出事之後，我每一日都問自己，點解係我？」中風可以奪去人的活動、言語能力，令生活翻天覆地改變。「一開始嗰陣，嘢都講唔到，個人迷迷糊糊咁，邊個打邊個都認唔出。」鮑慧湄（Dora）在12年前中風，當時她只是40餘歲。經歷過最黑暗的日子，從不想踏出家門見人，單字也說不出一個，至今欣喜地在人前分享。10多年間，一步一艱辛，都走過來了。



中風後半身不能動，Dora要進行不同種類的物理治療恢復活動能力，而語言障礙不但令她感到痛苦，更是沮喪。「好難過，自己心入面好多嘢想講，但完全講唔出，個心係好徬徨。」她回憶起多年前的歲月，一度感觸語塞。自言不認輸的Dora花了5年時間，終於可以用語言表達自己。4年前更參加了香港首個中風復康合唱團「樂隨風合唱團」，令她進步神速。「我冇諗過自己可以講得咁叻，仲可以唱歌表演。」



「起初都唔係好得，慢慢學囉，上海灘、海闊天空呢啲都係我之前就認識嘅歌，慢慢唱唱吓有信心。」合唱團成立了4年，累積成員近60人，除了中風康復者，其照顧者都可以一起參與。合唱團每周有定期練習，亦曾多次參與公開演出。Dora表示，有機會作歌、表演，抒發感情之餘，最希望可以透過音樂，將經歷表達出來，「我想話畀人聽，中風都可以活得有意義，我依家每日去游水，活動能力愈來愈好，希望同路人都可以有呢個樂觀心態﹗」



合唱團用唱歌助病人重拾說話能力，音樂治療師梁凱琳表示，音樂可以為中風康復者腦內「搭」一條新路徑，將詞句發音連結。「音樂可以幫佢哋喺腦裏，將諗到嘅嘢用旋律表達，例如將日常用語編成一個旋律，加上節奏唱出嚟，好似『我想飲杯水』咁，記住旋律，到最後就拎走旋律，可以試吓就咁講。」



香港復康會註冊社工文采滙表示，音樂治療除了可以訓練病人說話能力，在社交和心理方面都有莫大幫助，「有啲團員係嚴重啲，身體活動嘅康復進度差，但我哋見到呢啲團員，會為咗每個星期嚟唱歌，而去練番好行路，甚至係好期待練習嘅日子可以見到朋友，對佢哋嘅精神同情緒都係好事。」



每次練習前團員都會先作口部肌肉活動，然後熱身拉筋。他們分別用不同樂器，打着拍子，唱出多首耳熟能詳的歌曲，大家都捨不得「落堂」。「仍然自由自我，永遠高唱我歌。」當中的「自由」，對這一班中風病人來說，有莫大的意義。

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