探射燈：不慎吸入要冷靜　立即清水洗眼換衫

本港多區均有施放催淚彈，令不少市民感到不適。有醫生表示，如市民住所附近受催淚氣體影響，應緊閉窗戶，並不應開啟冷氣。若市民不慎吸入催淚煙時，應保持冷靜，並按指引處理。



家庭醫生林永和表示，催淚氣體會影響皮膚及呼吸系統，如市民得悉警方將施放催淚彈前，可把所有門窗關上，並遮蓋抽氣扇等透氣窗戶。如家中的長者及小童不慎吸入催淚煙，可以即時以清水或生理鹽水清洗眼內催淚物質；若皮膚感到刺痛時，可以用溫水清洗並更換衣物。林同時提醒，如家中有哮喘及心血管病病人，需倍加小心，並準備應急藥物，以備不時之需，當身體出現嚴重不適時，請盡快求醫。



林續指，市民亦需留意家人的心理健康，因為曾有病人疑因事件留有陰影，表示當聽到巨響時，會誤以為施放催淚彈，又不時幻覺聽到槍聲，如發現家人的心理狀況出現問題，可向相關人士求助。林又建議市民，如家中的布料及棉質物品沾上催淚物質，應立即更換，因化學物質有機會殘留在布料內；而家中的大型家具，亦應以清水及濕布清潔，將殘留於表面的化學物質抹去。

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