探射燈：倘受催淚彈影響　律師：有證據可索償

警方首次於半開放式空間施放催淚彈，煙霧困在室內難以消散。除了無辜市民被牽連，不少商戶亦同遭殃。法律界人士指出，受催淚彈影響的商戶及市民可向警方索償，惟需提供充分證據。



警方早前於港鐵葵芳站施放催淚彈，有店舖事後處理受污染的貨物或全數銷毀。執業大律師陸偉雄表示，若商戶因警員執法期間導致貨物損毀，商戶有權向警方追討，但在追討過程未必「輕鬆」，如要翻查閉路電視搜證。若是個別警員造成貨物損毀，於過去不少警員執法時沒展示警員編號及委任證的情況下，商戶難以斷定對方身份，增加追討難度，故認為商戶應統計財物損失的程度，及評估追討難度，再決定是否展開追討。



陸又指，市民如因催淚彈而感到不適，需隨即求醫，如醫生能證明因催淚彈的化學物質而導致眼部疾病，市民可從民事訴訟，向警方或政府索償，惟當事人需證明自己沒有參與示威活動。陸續指，若催淚彈不幸射入民居內，令家具損毀，市民可以用拍下現場情況，並為家具進行化學分析，便能證明是否受催淚彈所影響，以便作日後索償證據。



陸又提醒市民，如警方施放催淚彈前，曾向居民發出警告，呼籲他們關窗，而居民沒有關窗而受影響，則會提高索償難度，因居民有責任跟從警方指示，把風險減至最低。

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