探射燈：催淚彈禍延社區　巴士車長送院　居民險病發

反修例風波愈演愈烈，警方多次於社區施放催淚彈，不少無辜市民「中招」。葵芳及黃大仙有住戶受催淚氣體影響至呼吸困難，皮膚過敏，更險令長期病患者發作；深水埗有商戶指，催淚彈施放時，雖已落閘仍受波及；荔枝角有食肆員工中招，只好自購防禦裝備自保。醫生直指，催淚氣體可誘發患者病情，長者及幼童應避免接觸。



8月11日警方於港鐵葵芳站內施放催淚彈，煙霧隨即飄到附近民居。居於附近的林小姐（化名）表示，當時有煙霧飄入屋內，令患有哮喘的她頓時呼吸困難，不久皮膚更因過敏出現紅點且痕癢難耐。由於事出突然，林未能趕及關窗，亦沒有想過煙霧能飄到其20多樓高的寓所。



「啲（催淚）煙攻入嚟嘅時候，我突然感到呼吸困難，好在老婆攞藥同濕毛巾畀我。」居於黃大仙下邨的李氏夫婦年紀老邁，他們憶述8月5日警民衝突時，警方施放催淚彈時未及關窗，煙霧傳入屋令有長期病患的丈夫不適，幸好作即時反應，否則後果堪虞。



在深水埗區經營成衣店的黃先生，於8月5日警方在欽州街施放催淚彈後便把店關上，惟仍有大量催淚氣體由鐵閘罅隙滲入店內，他雖用濕毛巾捂着口鼻，但仍吸入煙霧感到不適。另外，警方上周三（14日）在該區施放催淚彈驅趕示威者，一輛九巴途經，車長疑吸入催淚氣體後感到不適，需送院治理。



在荔枝角道開設壽司店的陳先生亦指，當時有店員在店內工作，不慎吸入催淚氣體，眼部感到痛楚、並出現呼吸困難及咳嗽。他表示會準備眼罩等裝備自保。



黃大仙區議員郭秀英表示，警方在區內近月數次警民衝突中，曾多次施放催淚彈，並射向民居，不少居住高層，且沒有防備的街坊，吸入催淚氣體後感到不適，郭認為警方行動前可先作審視，避免影響街坊。



有化學工程師日前發表聯合聲明指，催淚氣體會累積在室內空間，公眾吸入或接觸後有機會造成即時傷害，催淚氣體殘餘物亦會刺激人體皮膚及呼吸系統。家庭醫生林永和表示，催淚氣體的有害及刺激性物質會誘發病患者病情，抵抗力較弱的長者及兒童更需留意，尤其患有心血管、呼吸系統、鼻敏感及濕疹等疾病的患者，接觸催淚氣體或令病情惡化。



立法會議員郭家麒指，催淚煙其實並非煙霧，而是粉末狀的化學物質，可對人體構成嚴重影響，理應謹慎使用，然而過去警方無視使用守則、未有充分考慮現場環境以及在不必要情況下施放催淚彈。



九巴發言人證實有車長不適，並指已有既定指引，訂明巴士在行駛時遇上突發情況的處理程序。另外，警方發言人指，明白部分使用催淚煙的位置可能接近民居，因此一直保持克制，除於現場多次發出警告，亦在社交媒體和新聞公報呼籲區內可能受到影響的居民，提醒他們要關閉門窗。

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