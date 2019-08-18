網民熱話：米線驚現大曱甴　食客極崩潰

外出用餐最怕食物不夠乾淨，不但影響腸胃健康，萬一見到小昆蟲，更是叫人反胃。近日有人上傳一張照片到網上，相中一隻大曱甴在米線湯中「暢泳」，事主聲稱是食至尾聲才發現曱甴，令其大呼崩潰。



網民Tracy Ko在Facebook群組「中伏飲食報料區」分享一張照片，據指照片拍攝於上周二（13日），相中一隻大曱甴在湯中浮沉，但碗中食物已吃得七七八八。事主指當時在荃灣一間食店進食米線時發時大曱甴，「最崩潰係差唔多食完先發現」，並稱已報食環署跟進。



不少網民看過都表示「想嘔」，直言「以後食米線都有陰影」，也有人指外出進食前一定要把食物或飲品撈勻，以防食到最後才發現有昆蟲。另有網民懷疑，「咁大隻食緊都睇唔到？」又笑言曱甴仍然完整，是「不幸中的大幸」。



網民有話說

Suki Wong：嘩，隻小強好肥美喎

Heidi Wong：我諗全舖人都陪緊你食同一個湯底

周銘澤：不幸中的大幸，仲係完整一隻

Jer Cheng：依家出街食嘢真係要食前撈一撈，望一望先好開口食，好恐怖仲要咁大隻



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