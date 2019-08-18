修例風波：鄭若驊死撐一視同仁　學者轟以政治立場檢控

修訂《逃犯條例》引起連串示威活動，逾700人被捕，但部分被捕人士未被檢控。隱身多日的律政司司長鄭若驊今(18日)會見傳媒時表示，檢控工作絕無受到任何壓力。有學者批評，鄭的說法不合理，多宗案件反映律政司明顯以政治立場作出檢控，對部分案件，例如壹傳媒黎智英恐嚇東方報業集團男記者一案採用拖字訣，應告不告。



鄭若驊今早出發前往上海訪問前在機場表示，檢控工作時間的長短，視乎證據的充足度、案件的複雜程度、涉案人士是在現場被捕還是其後才被捕，時間上都有差距，又指她本人以及刑事檢控專員，都不會考慮政治原因及涉案人的政治立場，而是一視同仁處理。



她重申，是否作出檢控主要考慮有無犯法、證據是否足夠、相關的法例是否適用，以及檢控守則的安排是否達致一個合理定罪的機會，而不會理會他們是反對還是支持政府的政策，律政司作出檢控的決定，絕對無向任何人叩頭，亦絕無受到任何壓力。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，多宗案件的檢控均反映律政司以政治立場出發，例如黎智英一案，東方記者已14度去信，但律政司仍輕描淡寫，「咁簡單嘅案都拖咁耐」，明顯達不到她所言的一視同仁，給予公眾的印象亦欠佳。



他又指，鄭欠誠意，經常躲在政府象牙塔內，「無好好做好工作」，往往至情況嚴峻始會見公眾，認為她理應在市民質疑時，趁黃金時間回應市民。陳又質疑，鄭選擇在目前社會處於水深火熱之時外遊，是要逃避香港的重要工作及社會輿論，「咁多案件需要處理仲走上去，緩急先後唔識分」。