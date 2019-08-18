修例風波：300菲律賓華人集會　聲討反中亂港

香港反對修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮持續，受到海外華人關注。菲律賓華僑多個界別上周六（17日）在馬尼拉舉行大會，聲言反對港獨勢力勾結反華勢力反中亂港。大會由菲律賓中國和平統一促進會主辦，有中國駐菲大使館工作人員、菲華社代表、華校師生近300人參與。



菲律賓中國和平統一促進會會長張昭和在會上致詞，指許多華僑曾在香港學習、生活和工作，有民族感情和深厚情誼；又指香港自6月以來連續發生多宗暴力事件，引發海內外遊客對香港安全的憂慮，嚴重影響民生經濟，並打擊香港的國際形象。



大會發表聲明，對香港近期發生的非法集結、衝擊立法會及中聯辦、污損國徽及侮辱五星旗等事件，大感憤慨並予以聲討。聲明稱，海內外華人不容忍港獨勢力勾結反華勢力，破壞香港的法治基石及繁榮穩定，挑戰一國兩制原則的底線，會方呼籲外國勢力收手。



中國駐菲使館參贊兼總領事羅剛致詞表示，中國政府和全國人民完全有能力捍衞國家主權、安全和統一，將繼續支持香港特區政府和特首依法施政，支持特區警隊、執法及司法機關嚴正執法和公正司法。