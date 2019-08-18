修例風波：梁愛詩指一國兩制不會因駐軍出動而完結

修訂《逃犯條例》引發政治災難，社會嚴重撕裂，基本法委員會前副主任梁愛詩今(18日)在電台節目表示，不少人擔心香港問題最終要出動解放軍去處理，她認為一國兩制不會因駐軍出動而完結。她解釋根據《基本法》，請求駐軍協助維持治安是由港府主導，亦要中央答應，而駐軍出動時須遵守香港法律及《基本法》，而當初起草《基本法》時已考慮到香港擁有高度自治，只是有需要時可請駐軍幫忙。



梁指出，近日的抗爭遊行，部分示威者行為雖接近顛覆層次，但未到要推翻港區或中央政府，屬於社會治安多過國家安全問題，故相信全國人大不會動用《基本法》第18條，宣布香港進入緊急狀態，指有關條文要在武裝起來推動港獨，幾乎進入戰爭狀態才會使用。對於內地武警近日發放在深圳灣演練的片段，她認為不是要威嚇市民，亦不覺得與香港近日情況有關。



她提到現時香港局面危急，但不可以完全靠政府解決，認為社會應先盡快恢復秩序，給予政府機會改善施政，如果政府仍是不願收集市民意見，市民可用選票表達對政府的不信任。梁指港府早前已承認推動修例工作有錯誤，她認為目前不少反修例人士仍未醒，以為是參與支持香港自由的偉大工程，但她強調自由不是沒有限制。



對於反修例人士其中一個訴求是實施雙普選，梁指特首及立法會選舉制度都着重按香港實際情況推進，認為應反思，如果社會表現得不顧法紀，中央會否放心放手讓香港普選。